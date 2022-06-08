Макеевка, ДНР, , 16:00 — REGNUM Четыре человека получили ранения, один погиб при обстреле города Макеевка (ДНР), сообщает 8 июня Штаб территориальной обороны республики.

Повреждения после обстрела Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Напомним, в 13:25 мск Червоногвардейский и Кировский районы Макеевки были обстреляны со стороны ВСУ со стороны города Авдеевка. Украинские боевики выпустили шесть снарядов калибра 155 мм.

Десятью минутами ранее эти же районы были атакованы украинскими боевиками из РСЗО БМ-21 «Град»: выпущено три десятка ракет.

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