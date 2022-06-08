Астана, 8 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Первое заседание нового государственного органа — национального курултая пройдёт 16 июня во вновь образованной Улытауской области. Об этом 8 июня сообщил государственный секретарь Ерлан Карин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«В состав данного консультативно-совещательного органа войдут депутаты парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, гражданского общества и политических партий, предприниматели и видные эксперты, а также члены региональных общественных советов», — написал Карин.

Он сообщил, что члены курултая по задумке будут вырабатывать идеи, которые помогут развитию страны и консолидации общества. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что новый орган будет продолжением традиций, в него включат «представителей различных слоёв общества».

Токаев также заявил, что Улытауская область является «колыбелью» казахстанской нации, а курултай будет способствовать укреплению независимости республики.