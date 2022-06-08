* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 8 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Панджшер сообщают, что в разгар боевых действий против Фронта сопротивления Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили маулави Мохаммада Насима Нури губернатором Панджшера. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Собеседники добавили, что лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада назначил Мохаммада Насима на место маулави Кудратуллы Амини.

Новый губернатор Панджшера этнический пуштун и уроженец провинции Гильменд. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали официальных комментариев.

Стоит отметить, что около десяти лет назад маулави Кудратулла Амини был теневым губернатором «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере. Он является уроженцем уезда Париян провинции Панджшер и пользуется поддержкой муллы Барадара, заместителя премьер-министра, и муллы Якуба, министра обороны.

Маулави Мохаммад Насим заменил Кудратуллу Амини, о котором ранее говорили, что он не способен руководить борьбой с Фронтом сопротивления.