Москва, 8 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Актриса Мария Шукшина призывает признать расположенный в Екатеринбурге «Ельцин-центр» иностранным агентом. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

Скриншот YouTube Мария Шукшина

Женщина обратила внимание на то, что Госдума в первом чтении приняла, который обобщает нормы об иностранных агентах. «И Ельцин-центр не забудьте туда внести, народ требует!» — отметила Шукшина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с аналогичным предложением выступил кинорежиссёр Никита Михалков.