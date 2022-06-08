Белгород, 8 июня, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Новый сезон открывает «Поезд здоровья» в Белгородской области. Мобильный диагностический комплекс скоро отправится в отдалённые населённые пункты, сообщил 8 июня в социальных сетях министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Government-nnov.ru «Поезд здоровья»

В передвижном комплексе идёт приёмка оборудования. «Поезд здоровья» даёт возможность жителям области пройти обследование узких специалистов на месте.

«Комплекс оснащён всем необходимым: флюорографом, маммографом и УЗИ. Параллельно будет проходить диспансерное наблюдение пациентов — людей с хроническими заболеваниями, а также тех, кто проходит восстановление после перенесённых острых состояний. Такие пациенты нуждаются в особом внимании», — уточнил министр.

Диагностический «поезд» будет курсировать по всем муниципалитетам с 20 июня.