Пхеньян, 8 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В КНДР раскритиковали Южную Корею за участие в учениях Азиатско-Тихоокеанского региона «RIMPAC».

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

В статье, опубликованной 8 июня на северокорейском портале Uriminzokkiri («Вместе с нашей нацией»), указывается, что за всё время проведения учений Южная Корея отправила самую большую группу военных. При этом при упоминании южнокорейских военных северокорейская сторона использовала резкие и оскорбительные выражения.

В материале также отмечается, что действия Сеула являются ничем иным, как «опасной игрой с огнем».

На другом северокорейском портале Arirang Meari также была опубликована статья с осуждением намерений Южной Кореи и США по расширению совместных учений и укреплению сил сдерживания.

В частности, отмечается, что, если администрация президента Южной Кореи Юн Сок Ёля продолжит подчиняться США и наращивать конфронтацию, то это может привести к «печальным последствиям».

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В текущем году учения RIMPAC будут проходить с 29 июня по 4 августа у побережья Гавайских островов.