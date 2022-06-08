Москва, , 14:11 — REGNUM На сегодняшний день, так как Украина вышла из переговорного процесса, не приходится говорить о встрече президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 8 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как напомнил представитель Кремля в ответ на вопрос о возможности такой встречи, позиция России в этом вопросе хорошо известна, и она заключается в том, что любая встреча на высшем уровне должна быть результатом переговоров и также она должна быть хорошо подготовлена.

«Украинская сторона вышла из переговорного цикла, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговорные команды России и Украины должны возобновить работу.