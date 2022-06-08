Мадрид, , 13:57 — REGNUM В конце 2022 года доходы от иностранного туризма будут больше, чем в 2019 году, хотя с точки зрения численности путешественников придется подождать до 2023 года, чтобы достичь показателей до пандемии. Об этом агентству EFE заявила министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото.

Туристы (сс) Vidar Nordli-Mathisen

По её словам, необходимо воспользоваться моментом и попытаться перераспределить этот объем международных туристов в течение года и в пользу городских и сельских туристических направлений.

Ранее синоптики предупредили туристов, прибывающих в Испанию, о сильной жаре, которая ожидается в стране летом 2022 года.