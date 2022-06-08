Париж, , 14:00 — REGNUM По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, в 2022 году мировой ВВП вырастет менее чем на 3%, что на треть меньше, чем ОЭСР прогнозировала в декабре прошлого года, сообщает The Telegraph 8 июня.

Страны ОЭСР (сс) Emilfaro

«В большинстве стран ОЭСР реальный располагаемый доход домохозяйств снижался в годовом исчислении уже в последнем квартале 2021 года, несмотря на значительный рост занятости, и во многих это снижение, по нашим оценкам, продолжилось в первом квартале 2022 года», — заявила ОЭСР.

Ожидается, что рост в еврозоне замедлится до 2,6% в 2022 году и 1,6% в 2023-м, при этом существует риск рецессии, если поставки российского газа будут полностью прекращены. В отсутствие альтернативных источников энергии есть также опасность еще большего роста цен или даже дефицита.

Полное прекращение импорта российского газа снизит рост еврозоны еще на 1,25 процентных пункта, и это «потенциально может привести к тому, что в 2023 году многие страны будут близки к рецессии или окажутся в ней», заявила ОЭСР.

Рост также снизится в 2024 году, если шоки сохранятся, при этом спрос будет постепенно приходить в соответствие с сокращением предложения. Реальные доходы населения сильно пострадают, сократившись более чем на 2% в странах еврозоны.

Также ОЭСР полагает, что китайская политика нулевой терпимости к COVID-19 «продолжает оказывать давление на глобальные перспективы, снижая внутренний рост и нарушая глобальные цепочки поставок».

Для обуздания инфляции необходимо повышать процентные ставки, хотя это может ухудшить возможности для роста.

В этом вопросе ОЭСР призвала Европу к «особой осторожности», однако отметила, что «там, где инфляция вызвана чрезмерно высоким спросом, как в США, денежно-кредитная политика может ужесточаться быстрее».

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