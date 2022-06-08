Макеевка, ДНР, 8 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

Отмечается, что обстрел Мкеевки со стороны украинских вооруженных формирований был зафиксирован в 13:25 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские нацисты обстреляли города Ясиноватая и Макеевка в ДНР из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».