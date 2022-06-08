Красноярск, 8 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Красноярске заведующий хирургическим отделением предстанет перед судом по обвинению в получении взяток за проведение внеплановых операций. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Расследование уголовного дела против заведующего хирургическим отделением №1, врача-хирурга одного из краевых медучреждений завершено. Он обвиняется в совершении трёх эпизодов по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, в июне и июле 2021 года медик по предварительной договорённости с тремя пациентами получил от них взятки в общей сумме 110 тысяч рублей. Деньги предназначались за проведение во внеплановом порядке хирургических операций, которые должны были проводиться бесплатно.

В июне 2021 года к врачу на приём пришла пациентка с направлением от терапевта о необходимости госпитализации и плановой операции. Сославшись на очерёдность пациентов, которая определяется им единолично, обвиняемый предложил женщине операцию на срок не раньше августа 2021 года. Он знал, что необходимая операция проводится бесплатно, однако сообщил женщине о возможности провести её раньше августа, за 30 тысяч рублей.

Пациентка согласилась. Её прооперировали в июне 2021 года. По аналогичной схеме обвиняемый получил взятки в сумме 30 и 50 тысяч рублей ещё от двух пациентов.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего доцента вуза в Самарской области признали виновной в совершении коррупционных и должностных преступлений.

Читайте также: В Самарской области экс-доцента университета осудили за получение взяток