Самара, , 10:44 — REGNUM Бывшего доцента Самарского государственного университета путей сообщения признали виновной в совершении коррупционных и должностных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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В суде было установлено, что с декабря 2021 года по январь 2022 года обвиняемая, являясь должностным лицом университета, получила от учащихся не менее 150 тысяч рублей за проставление отметок об успешной сдаче восьми студентами промежуточной аттестации по некоторым дисциплинам. После получения денег в зачетные книжки студентов вносилась недостоверная информация.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил подсудимой наказание в виде трех лет трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ОБЭП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте при активном содействии руководства учебного учреждения», — сообщает пресс-служба.