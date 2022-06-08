Санкт-Петербург, 8 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Ресторанная компания Ginza Project объяснила причину отмены запланированного в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) концерта группы «Би-2». Как пояснили ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе компании, из-за низких продаж билетов на этот концерт произошла замена исполнителей.

(сс) Ante Aikio Микрофон

Напомним, в предпоследний день форума, 17 июня, в одном из крупных ресторанов города должно было состояться выступление группы «Би-2». Стоимость билета составляла 50 тыс. рублей за место со столом. При этом, согласно условиям, билеты необходимо было выкупать сразу на весь стол, то есть по 200 тыс. рублей.

Однако 8 июня анонс концерта «Би-2» с сайта Ginza был удален. Как уточнили агентству в компании, это было сделано из-за замены артиста.

«Отмена произошла в связи с динамикой продаж, — пояснили в компании. — Сегодня-завтра мы объявим новую программу. Замена артистов будет достойная, и мы уверены, что гостям понравится даже больше».

Также собеседник агентства уточнил, что если некоторым гостям принципиально будет важен возврат средств за отмененный концерт «Би-2», то компания вернёт деньги, а всем остальным предложат обмен.

Добавим, что ранее «Би-2» отменил или перенес на осень, 2 023 год свои концерты сразу в нескольких крупных городах России. Это было сделано после несостоявшегося в конце апреля выступления в Омске.