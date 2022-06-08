Москва, , 13:23 — REGNUM Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 8 июня выступила против повышения арендной платы для предпринимателей в Севастополе.

Арбузы на рынке

В ходе «Часа субъекта Российской Федерации», посвящённого Севастополю, глава СФ РФ упомянула проблемы, которые только предстоит решить региону.

В частности, недовольство в Севастополе вызвала новость о повышении более чем на 30% арендной платы за места на рынках, мотивированном ростом инфляции. По мнению Матвиенко, в текущей экономической обстановке нельзя создавать новые сложные для малого бизнеса, который, наоборот, нуждается в поддержке. Такое же мнение она высказала и о летних верандах, которые являются «визитной карточкой города».

Также Валентина Матвиенко упомянула ситуацию с закрытием пляжей в Севастополе.