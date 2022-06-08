* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Чарикар, Афганистан, , 13:23 — REGNUM Силовики афганской провинции Парван заявили, что уничтожили склад оружия и боеприпасов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Чарикар. Об этом сообщает TOLO News.

Оружейный склад Johan Viirok

Они добавили, что в связи с обнаружением схрона задержаны три человека, в том числе женщина.

«В доме было обнаружено пятьдесят миномётных снарядов, две ракетные пусковые установки и пятьдесят ракет к ним, два пояса смертника, три заряда взрывчатки и японский грузовик Hino», — сообщил представитель полиции Парвана Мохаммад Камран Хабиби.

Но местные жители говорят, что в результате взрыва они понесли большой материальный ущерб. Они утверждают, что в результате инцидента также пострадали пятеро местных жителей.

«В этом районе около сотни домов, во всех выбиты оконные стёкла», — сказал пострадавший Дауд.

Некоторые из пострадавших говорят, что не могут восстановить свои дома из-за плохого финансового положения и требуют компенсации от правительства.

«Люди сильно пострадали, двери домов разбиты, все стёкла в окнах выбиты», — рассказывает местный житель Маил.

«Мы просим правительство помочь нам с ремонтом», — говорит местный житель Хамид.

Хотя сотрудники службы безопасности Парвана говорят, что задержанные, боеприпасы и оружие принадлежат ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), эта группировка пока ничего заявила.

В Чарикаре уже происходили подобные события.