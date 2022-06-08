Таллин, , 12:42 — REGNUM На странице Таллинского департамента образования опубликована летняя программа, в том числе информация о летних лагерях для детей и молодежи. Об этом сообщила мэрия столицы Эстонии.

Палаточный лагерь

Всего насчитывается 300 таких лагерей, в большинстве — только на эстонском языке. В программе есть лагеря, работа в которых будет организована на эстонском и русском языках. В списке указаны организатор, место и время проведения, целевая аудитория, направленность, а также информация о стоимости и регистрации.

Отмечается, что первые смены открываются уже в июне. Лагеря будут организованы не только в Таллине, но, например, на островах Муху и Сааремаа, в Клоогаранна, Таэваскоя, Кургъярве. Занятия подготовлены для детей разного возраста и молодежи.

Вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев отметил, что сейчас самое время задуматься о том, как провести длящиеся почти три месяца летние каникулы. По его словам, продолжительный отдых помогает избавиться от усталости, но в то же время это хорошая возможность накопить впечатления, найти новых друзей и зарядиться положительной энергией.

«Надеюсь, что все школьники найдут подходящую возможность, чтобы провести лето активно и приятно», — отметил вице-мэр.