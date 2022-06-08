Подгорица, 8 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что попытка министра иностранных дел России Сергея Лаврова получить разрешение на полеты от стран-членов НАТО, которые на 100% согласовали свою внешнюю политику с Евросоюзом, была «простой политизацией и попыткой создать иллюзию некой русофобской атмосферы в сегодняшней Европе»

Predsjednik.me Мило Джуканович

Находящийся в Стамбуле Джуканович прокомментировал агентству «Анатолия» отмену визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию, который последовал после того, как Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова.

На вопрос, ожидает ли он акта враждебности или мести со стороны России из-за решения закрыть воздушное пространство для самолета Лаврова, Джуканович ответил: «Вы наверняка знаете, что Россия уже включила Черногорию в список враждебных стран».

Он сказал, что это был довольно радикальный исторический поворот, напомнив, что Черногория и Россия несколько лет назад отметили трехсотлетие межгосударственных отношений.

«Черногория не проводит никакой русофобской политики, равно как и не изменилось уважение, которое мы испытываем к России, к русскому народу и к традициям наших взаимоотношений. То, что мы осуждаем, — это политика агрессии», — сказал Джуканович.