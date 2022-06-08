Бухарест, 8 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. По меньшей мере 10 человек были задержаны полицией уезда Яломица на юге Румынии по обвинению в похищении животных с крупных ферм в ряде регионов страны. Об этом 8 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, указанные граждане могут быть причастны к краже 1 200 овец и нескольких десятков коров. Общая сумма ущерба, нанесенного владельцам животных, превышает 100 тыс. леев ($22 тыс.).

Ведется следствие. Если вина задержанных лиц будет доказана, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до 1 года.

Как утверждают румынские правоохранители, действия злоумышленников стали самым масштабным подобным нарушением закона в новейшей истории Румынии. Ранее местные стражи порядка заявляли о «полном искоренении воровства животных в сельской местности».