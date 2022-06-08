Джакарта, 8 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8, произошедшее на Сулавеси, привело к обрушению потолка в здании полиции, сообщает CNN Indonesia.

Smchealth.org Землетрясение

В результате обрушения потолка ранения получили пять человек. Никто не погиб.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщило о землетрясении магнитудой 5,8 в провинции Северный Сулавеси. Эпицентр землетрясения находился в море.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,8 произошло 7 июня в 20:24 по западно-индонезийскому времени.