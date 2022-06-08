Петропавловск-Камчатский, 8 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. На Камчатке благодаря туристическому кешбэку поток гостей в регион за четыре месяца 2 022 года увеличился на 49% и власти края ожидают дальнейшего увеличения интереса туристов к региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Олег Кугаев ИА REGNUM Камчатка. 2017 год

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Согласно рейтингу портала бронирования Санатории-России. рф, Камчатка заняла второе место среди регионов Дальнего Востока по продажам туров по программе туристического кешбэка.

«Такой рост мотивирует бизнес активнее принимать участие в данной программе — на Камчатке увеличивается количество коллективных средств размещения и «белых» туроператоров. Сейчас уровень инфраструктуры в крае постепенно повышается. И в текущем году мы ожидаем увеличения туристического потока», — прокомментировал министр туризма Камчатки Владимир Русанов.

Как сообщало ИА REGNUM, на ВДНХ в Москве с 11 по 13 июня состоится первый фестиваль путешествий по России «Подорожник». Мероприятие организовала мэрия в рамках цикла фестивалей «Московские сезоны».