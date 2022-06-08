Москва, , 08:37 — REGNUM На ВДНХ в Москве с 11 по 13 июня состоится первый фестиваль путешествий по России «Подорожник». Мероприятие организовала мэрия в рамках цикла фестивалей «Московские сезоны», сообщается на сайте мэра столицы.

ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На фестивале представят Дальний Восток, Черное море, Санкт-Петербург, Арктику и Центральный федеральный округ. Состоятся интерактивные встреч с известными путешественниками по России. Пройдут показы художественных и документальных фильмов о регионах.

Гости фестиваля познакомятся не только с известными природными и культурными достопримечательностями регионов России, но и увидят те, что не попадают в традиционные туристические буклеты.

Каждый вечер на фасаде павильона «Космос» можно будет увидеть видеопроекции, посвященные народным орнаментам регионов-участников фестиваля. Вход на фестиваль «Подорожник» свободный.

Как сообщало, туристические поездки по России становятся все более востребованными у граждан.

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