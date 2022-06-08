Нур-Султан, , 11:01 — REGNUM Министры иностранных дел Казахстана и Китая Мухтар Тлеуберди и Ван И на встрече в Нур-Султане договорились о взаимном открытии новых консульств. Об этом глава китайского МИД сообщил на пресс-конференции после встречи.

Флаги Китая и Казахстана

«Будем решительно укреплять вековую дружбу между народами двух стран, стороны уже согласовали открытие генконсульств в Сиане и Актюбинске», — сказал Ван И.

Он добавил, что также планируется открыть центры культуры с каждой стороны. Кроме того, достигнута договорённость создать в Казахстане центр традиционной китайской медицины, мастерских и т.п. Также стороны договорились о сотрудничестве в фармакологической сфере.

Напомним, в Актюбинской области работает казахстанско-китайское нефтегазовое предприятие «CNPC-Актобемунайгаз». Оно разрабатывает местное месторождение углеводородного сырья.