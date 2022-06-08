Москва, 8 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Москве выбрали название для новой площади, которая появится в Пресненском районе возле здания американского посольства.

NVO Посольство США в Москве

Безымянную территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка назовут площадью Донецкой Народной Республики. Это название победило в голосовании на портале «Активный гражданин».

Вариант набрал 44,69% голосов участников. При этом в условиях указывалось, что в случае победы этого варианта будет подобрана территория для присвоения имени в честь Луганской Народной Республики.

Вариант «Площадь Защитников Донбасса» выбрали 31,54% проголосовавших, вариант «Площадь Героя России Владимира Жоги» — 8,33%.