Тбилиси, , 10:41 — REGNUM Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) имеет достаточно лидеров и не нуждается в руководстве со стороны её основателя, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом он заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Экс-президент отреагировал на то, что его в новостях называют лидером «Нацдвижения». Он отметил, что основным руководителем этой партии является избранный председатель Ника Мелия.

«Я в данный момент являюсь признанным в международном масштабе политзаключенным с максимально ограниченными коммуникациями. Немыслимо, чтобы я полноценно вёл какую-либо партийную деятельность, даже если бы очень захотел», — написал бывший президент.

Стоит отметить, что в последнее время в грузинских СМИ сообщали о конфликте между Саакашвили и Мелией. Было также опубликовано видео, где председатель ЕНД говорит соратникам, что не хотел возвращения экс-президента в Грузию. Ранее Саакашвили, несмотря на то, что находился в тюрьме, делал политические заявления, а также призывал своих сторонников совершить в стране «революцию» по примеру Армении или Украины.

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