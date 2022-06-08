Лавров и Чавушоглу приступили к переговорам в Анкаре
Анкара, 8 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу начались в Анкаре. Об этом сообщает 8 июня турецкий государственный канал TRT Haber.
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Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров в Москве. 24.08.2018
«Министр Лавров прибыл на переговоры с Чавушоглу. Переговоры начались», — говорится в сообщении.
Ожидается, что по окончании переговоров министры проведут совместную пресс-конференцию.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи в Анкаре Лавров намерен обсудить со своим турецким коллегой перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной. В российском МИД анонсировали «очень интенсивные переговоры» с турецкой стороной.
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