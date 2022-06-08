Москва, , 22:46 — REGNUM Благодаря мерам поддержки и инструментам национального проекта «Цифровая экономика», количество аккредитованных отечественных ИТ-компаний с начала 2 021 года выросло в семь раз, заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Цифровая экономика Bitballoon.com

Вице-премьер напомнил, что в 2 021 году по поручению российского президента Владимира Путина были запущены 62 меры поддержки ИТ-отрасли. В 2 022 году по Указу главы государства был разработан план поддержки индустрии в условиях внешнего санкционного давления.

«По итогам VII ежегодной конференции ЦИПР, которая недавно прошла в Нижнем Новгороде, председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минпромторгу до 1 августа подготовить еще дополнительные меры поддержки для внедрения российских ИТ-продуктов и программно-аппаратных комплексов.

Это очень правильное решение — эффект от таких мер для нас очевиден. Как пример, благодаря господдержке за 1,5 года количество аккредитованных отечественных ИТ-компаний выросло в семь раз. Если на начало 2 021 года их было чуть больше 4 тысяч, то на конец года уже 14 тысяч. В настоящий момент в реестре числится около 28 тысяч организаций ИТ — индустрии. По итогам прошлого года увеличились также их доходы и уровень заработной платы сотрудников», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Представители Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) находятся в постоянном контакте с ИТ-компаниями. В рамках реализации мер поддержки Фонд стал «центром коммуникации» с отраслью информационных технологий. За 3 месяца обработано 7 тыс. обращений и предложений по развитию ИТ-отрасли.

О том, что РФРИТ взял на себя функцию помощи ИТ-компаниям в подготовке, упаковке и дальнейшем сопровождении проектов на гранты, сообщил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

«Мы кардинально поменяли процедуру отбора. Если раньше нужно было на старте собрать «толстую» заявку со всеми спецификациями, с огромным объемом документов, который доходил до полутора тысяч страниц, и потом, пройдя все процедуры экспертизы, выйти на грантовый комитет, то сейчас ровно наоборот. На грантовый комитет можно выйти с простой заявкой, которая на портале государственных услуг (ЕПГУ) заполняется от юридического лица — это порядка 16 страниц слайдов», — уточнил он.

Объем грантов на поддержку перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий в этом году увеличен с 50 до 80% от стоимости проекта, при этом процедура получения поддержки значительно упрощена. Максимальный размер грантов увеличен с 300 млн до 500 млн рублей.

Грантополучатели РФРИТ в рамках импортозамещения уже создали функциональные аналоги решений крупных иностранных вендоров — Microsoft, IBM, SAP, Autodesk и др.

Сейчас в РФРИТ работают над архитектурой новой программы грантовой поддержки ИТ-компаний. Как пояснил советник генерального директора РФРИТ Михаил Азовцев, соответствии с идеей программы ИТ-компании смогут компенсировать часть расходов на продвижение своих продуктов в сети интернет.

Софинансирование из внебюджетных источников составит до 80% бюджета на рекламу. На такую меру поддержки у отрасли есть выраженный запрос: Фондом совместно с ИТ-комьюнити обсуждались основные параметры и задачи программы. Этот инструмент логично продолжит линейку финансовых мер поддержки ИТ-сектора.

Одной из целей программы будет обучение и ознакомление ИТ-компаний с лучшими практиками выстраивания рекламных кампаний. Планируется, что программа может заработать в ближайшее время. огласно условиям программы, компании смогут компенсировать расходы на контекстную, геоконтекстную и таргетированную рекламу, рекламу в социальных сетях и мобильных приложениях, тизеры.

Напомним, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в 2 021 году 57 проектов российских ИТ-компаний получили гранты на общую сумму 4,1 млрд рублей, 73 проекта воспользовались льготными кредитами на сумму 49,5 млрд рублей.