Самара, , 09:49 — REGNUM Власти Самарской области намерены развивать сотрудничество с одной из китайских провинций. Об этом сообщает пресс-служба департамента внешних связей российского региона.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что руководитель департамента внешних связей региона Вера Щербачева и директор Канцелярии иностранных дел провинции Аньхой господин Юн Чэнхань договорились развивать сотрудничество в промышленности, научной сфере, образовании и туризме.

Отмечается, что провинция Аньхой соединяет восток и запад Китая, является крупным мегаполисом с населением 60 миллионов жителей. На этой территории расположены штаб-квартиры китайских производителей коммерческого транспорта: Chery Automobile и JAC Motors.

По словам генерального директора JAC Motors в России, предприятие рассматривает Самарскую область в качестве опорной точки, поскольку каждый третий автомобиль в России выходит с конвейера АвтоВАЗа, в связи с этим имеется потребность в производстве комплектующих.

Отмечается, что потенциальными партнёрами могут стать также и китайские производители складского и подъемно-транспортного оборудования, а также предприятия бытовой техники.

Сообщается, что помимо этого, Самарская область и Аньхой имеют потенциал для сотрудничества в космической сфере. В этой китайской провинции создана лаборатория по развитию квантовых технологий и открыт филиал Пекинского аэрокосмического университета.

Отмечается, что китайские партнеры проявили интерес к туризму и культуре. Стороны намерены установить прямые контакты между туроператорами Аньхой и Самарской области, проводить в Поволжье выставки-ярмарки китайских товаров. Помимо этого, планируется обмен школьниками и студентам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2016 году Самарская область и провинция Аньхой подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.