Бразилиа, , 09:35 — REGNUM Полицейские Бразилии возбудили уголовное дело по факту исчезновения британского журналиста Дома Филлипса и эксперта по коренным народам Бруно Перейры, сообщило агентство Reuters со ссылкой на отдел внутренних дел гражданской полиции бразильского штата Амазонас.

Полиция Бразилии (сс) Andre Gustavo Stumpf

Мужчины пропали без вести в отдаленной части тропических лесов Амазонки недалеко от границы с Перу. В полиции отметили, что в рамках расследования допрошено уже четыре свидетеля, которые последними видели Филлипса и Перейру перед их исчезновением.

Ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что военно-морские силы Бразилии направили группу из десяти спасателей на поиски Дома Филлипса и Бруно Перейры, которые пропали, снимая репортаж в долине Джавари, где проживают самые закрытые коренные народности в мире.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии начали поиски пропавшего в джунглях журналиста из Британии