Бразилиа, 8 июня 2022, 09:35 — REGNUM Полицейские Бразилии возбудили уголовное дело по факту исчезновения британского журналиста Дома Филлипса и эксперта по коренным народам Бруно Перейры, сообщило агентство Reuters со ссылкой на отдел внутренних дел гражданской полиции бразильского штата Амазонас.

Полиция Бразилии
Полиция Бразилии
(сс) Andre Gustavo Stumpf

Мужчины пропали без вести в отдаленной части тропических лесов Амазонки недалеко от границы с Перу. В полиции отметили, что в рамках расследования допрошено уже четыре свидетеля, которые последними видели Филлипса и Перейру перед их исчезновением.

Ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что военно-морские силы Бразилии направили группу из десяти спасателей на поиски Дома Филлипса и Бруно Перейры, которые пропали, снимая репортаж в долине Джавари, где проживают самые закрытые коренные народности в мире.

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