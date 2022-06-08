Москва, 8 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Предстоящие переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре обещают быть очень интенсивными. Об этом 8 июня заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

ИА REGNUM Россия и Турция

«Делегацию сейчас забросило в Турцию, где сегодня предстоят очень интенсивные переговоры с турецкими коллегами», — сказала в эфире радио Sputnik российский дипломат.

Читайте также: Песков раскрыл одну из тем переговоров Лаврова в Турции

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров отправится с визитом в Турцию 8 июня. В Анкаре он намерен обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной. Глава МИД РФ также проинформирует турецкую сторону о ходе специальной военной операции России на Украине и шагах, которые Москва предпринимает для обеспечения безопасности мирного населения.

Ранее по теме: Лавров обсудит с Чавушоглу перспективы переговоров с Киевом

Кроме того, в ходе визита, вероятно, будет обсуждаться возможная операция Турции в Сирии.