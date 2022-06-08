Мадрид, 8 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Испания готова в случае просьбы киевских властей отправить к себе на обучение украинских военных. Об этом в интервью радиостанции Cadena Ser заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес

«Если бы украинское правительство попросило [об этом], <…> мы, без сомнения, были бы готовы», — сказала Роблес.

При этом она отметила, что танки Leopard, базирующиеся в испанской Сарагосе, «уже много лет не эксплуатируются», поэтому их отправка на Украину вряд ли возможна, поскольку для этого бы требовался «соответствующий ремонт».