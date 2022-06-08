Мадрид, 8 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Швеция и Финляндия, являющиеся кандидатами на вступление в НАТО, являются демократическими государствами. Об этом в интервью радиостанции Cadena Ser заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес (в центре)

«Никто не может отрицать, что Швеция и Финляндия <…> являются демократическими странами», — сказала Роблес.

По её словам, в Турции существует пример, «который может быть более критикуемым» в плане демократии.