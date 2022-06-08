Берн, 8 июня, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Швейцария отменит действующие антироссийские санкции, если так поступит ЕС. Об этом заявил швейцарский министр экономики Ги Пармелен, сообщает информационное агентство ATS Kingston.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Хозяин

Чиновник рассказал депутатам парламента страны, что «невозможно точно оценить», как бы развивалась ситуация, если бы Берн не ввел рестрикции против России, поскольку ограничительные меры принимались совместно с Брюсселем и другими государствами.

Министр также признал, что санкционная политика Швейцарии ударила по швейцарской экономике. Пармелен подчеркнул, что правительство прилагает усилия по уменьшению последствий антироссийских санкций для своей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Ги Пармелен заявил, что западные санкции, которые были введены против России с начала специальной операции на Украине, не достигли своих целей.