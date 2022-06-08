Токио, 8 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Японское правительство намерено продолжать консультации с Россией по поводу межправительственного соглашения, касающегося промысла морских живых ресурсов. Об этом заявили в МИД Японии, сообщает 8 июня телеканал NHK.

Дарья Драй ИА REGNUM Рыбный промысел

В министерстве выразили сожаление в связи с тем, что Россия в одностороннем порядке объявила о приостановке соглашения, как будто бы предварительным условием для выполнения его положений было подписание документа о технической помощи Сахалинской области.

«Правительство намерено продолжать переговоры с Россией, чтобы японская сторона могла действовать в рамках соглашения», — отметили в МИД Японии.

Указано также, что японское управление рыболовства выясняет обстоятельства ситуации, которая сложилась вокруг соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в российском МИД объявили, что Москва приостанавливает реализацию межправительственного соглашения с Японией о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов до тех пор, пока Токио не исполнит свои финансовые обязательства. Они касаются безвозмездной технической помощи Сахалинской области.

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