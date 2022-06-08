Наньчан, Китай, , 08:26 — REGNUM В озеро Поянху 6 июня было выпущено в общей сложности 20 млн мальков рыбы с целью восстановить биоразнообразие крупнейшего пресноводного озера Китая в восточной провинции Цзянси, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Мальки Igor Shurenko

Около 6,5 млн мальков рыбы, включая кефаль, мандаринок и речных крабов, были выпущены с причала в уезде Юйган города Шанжао. Тем временем остальные 13,5 млн были выпущены в других районах озера Поянху.

«Мы стремимся повысить осведомленность общественности о защите водной флоры и фауны и создать прекрасную окружающую среду в Цзянси», — сказал заместитель директора департамента сельского хозяйства и сельских дел города Лин Фэн .

«Мы придаем большое значение восстановлению биоразнообразия. Например, мы выпустили кефаль, которая находится под национальной охраной, и мандаринку, экономически важный вид. Мы также выпустили бентос, вроде улиток и ракушекЮ чтобы ускорить восстановление бентической экосистемы», — сказал сотрудник отдела рыболовства департамента сельского хозяйства и сельских дел провинции Цзянси Чжан Шупин .

Для дальнейшего сохранения биоразнообразия реки Янцзы Китай с начала 2020 года ввел 10-летний мораторий на рыболовство в 332 заповедных зонах бассейна реки Янцзы. Позже запрет был распространен на все естественные водные пути реки и ее основных притоков.

По словам Чжана, озеро Поянху, являющееся крупным истоком реки Янцзы, быстро восстанавливает водную флору и фауну с тех пор, как вступил в силу запрет на рыболовство.