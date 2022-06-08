Донецк, 8 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Киевские боевики вновь подвергли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) артиллерийскому обстрелу. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что новый обстрел Гольмовского со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 06:51 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска открыли огонь по населённому пункту Минеральное в ДНР.