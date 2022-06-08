Валлетта, Мальта, 8 июня, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Лейтенант Великого магистра и глава Мальтийского ордена Марко Луццаго скончался от болезни в возрасте 72 лет, сообщили в пресс-службе религиозной организации.

Maciej Szczepańczyk Рыцарь Мальтийского ордена

Его обязанности будет временно исполнять великий командор Руй Гонсало ду Валле Пейшоту де Виллаш-Боаш. Луццаго вступил в Мальтийский орден в 1975 году, а в ноябре 2020 года возглавил это объединение, сменив умершего великого магистра Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто.

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