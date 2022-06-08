Канберра, 8 июня, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) осуществить пуски трех ракет с севера Австралии для проведения научных исследований, заявил журналистам 8 июня австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

По его словам, австралийские власти предоставили регулирующим органам разрешение на использование американским агентством частного Космического центра Арнема, расположенного возле города Нуланбеи в Северной территории.

NASA собирается изучать явления гелиофизики, астрофизики и планетологии, что можно делать только из южного полушария. Первый запуск назначен на 26 июня, а остальные два — на 4 и 12 июля. Альбанезе добавил, что с этой целью в Австралию прибудут около 75 сотрудников аэрокосмического агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня метеорологическое управление Китая объявило, что два китайских метеоспутника, которые находятся на орбите, начали работать в экспериментальном режиме вместе с их наземными прикладными системами.

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