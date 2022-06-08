Токио, 8 июня, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Правительство Японии считает неприемлемым решение России в одностороннем порядке приостановить реализацию соглашения «О некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» и довело свою позицию до Москвы. Об этом со ссылкой на источник в правительстве 8 июня сообщает агентство Kyodo.

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Ранее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции выступал с более мягким заявлением, выразив лишь «сожаление» Токио в связи с таким шагом России.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ объявил о решении России приостановить действие соглашения с Японией от 1998 года «О некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» в связи с тем, что Япония заморозила полагающиеся по соглашению выплаты и не выполняет ряд других взятых на себя обязательств.