Москва, , 06:11 — REGNUM В среду, 8 июня, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +23… +25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Долгожданное лето в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 9 июня в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +9… +11 °C.

Ветер северный 3−8 м/с, ночью — юго-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +21… +26 °C днём. Ночью — +6… +11 °C.

В четверг, 9 июня, днём в столице ожидается +26… +28 °C, по области +23… +28 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +12… +17 °C.

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