Япония «сожалеет» о приостановке Россией соглашения о морском промысле
Токио, 8 июня, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Одностороннее решение России приостановить реализацию межправительственного соглашения «О некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» вызвало сожаление правительства Японии. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 8 июня сообщил на пресс-конференции в Токио.
Высокопоставленный чиновник отметил, что Япония рассчитывает провести с российской стороной консультации, которые разрешат возникшую в связи с шагом Москвы ситуацию.
Как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ объявил о решении России приостановить действие соглашения с Японией от 1998 года «О некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» в связи с тем, что Япония заморозила полагающиеся по соглашению выплаты и не выполняет ряд других взятых на себя обязательств.