Москва, , 03:51 — REGNUM Собственную торговую площадку запустил сервис электронных платежей «ЮMoney» в в приложении. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба компании.

Электронный кошелёк Иван Шилов © ИА REGNUM

Раздел «Покупки» появился в приложении «ЮMoney», торговая площадка работает по принципу агрегатора предложений интернет-магазинов. Как сообщает компания, сейчас в разделе собраны около 50 тыс. товаров в различных категориях.

В приложение могут попасть магазины, принимающие платежи через «ЮКаssа», в магазинах должна приниматься оплата через кошелёк «ЮMoney». Заказ пользователь оформляет и оплачивает на сайте интернет-магазина.

Напомним, «ЮMoney» — один из популярных в России сервисов электронных платежей, входит в экосистему Сбера. В «ЮMoney» зарегистрировано более 60 миллионов кошельков. В 2018–2020 годах «ЮMoney» стала крупнейшей по выручке финтех-компанией в России.