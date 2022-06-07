Бразилиа, 8 июня, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Темы для обсуждения в ходе двусторонней встречи с президентом США Джозефом Байденом на полях саммита Америк в Лос-Анджелесе назвал президент Бразилии Жаир Болсонару 7 июня в интервью телеканалу SBT.

Жаир Болсонару

Одной из тем для обсуждения Болсонару назвал добычу ниобия в Бразилии и его переработку.

«Мы знаем, что их экономика в десятки раз больше нашей, знаем об их военном ядерном потенциале, об их влиянии в мире. И логично, что решения будут приняты на этой двусторонней встрече», — отметил Болсонару.

По словам президента Бразилии, он отказывался вначале ехать на саммит Америк, так как полагал, что Байден «заморозил отношения» с Бразилией после вступления в должность главы государства.

«Я не собирался выступать в качестве рамы для чужого портрета», — заявил Болсонару, добавив, что без участия Бразилии саммит Америк оказался бы «достаточно пустым» мероприятием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белом доме не подтвердили информацию о выдвижении президентом Бразилии Жаиром Болсонару требований о соблюдении США ряда условий в обмен на своё согласие участвовать в саммите Америк.