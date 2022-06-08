Москва, , 00:55 — REGNUM На территорию России для проведения следственных действий были этапированы более тысячи украинских военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 8 июня сообщает ТАСС.

Сдача в плен боевиков с «Азовстали» © Министерство обороны России

По его данным, в ближайшее время в Россию планируется перевезти ещё часть украинских боевиков, сдавшихся в плен в ходе проведения военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.

приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах «В Россию этапировано более 1000 человек из «Азовстали». С ними плотно работают правоохранительные органы. В ближайшее время, после проведения очных ставок с рядом военнопленных, следствие также планирует направить их в Россию».

Отмечается, что среди доставленных в Москву более 100 пленных могут находиться «иностранные наёмники, сдавшиеся в Мариуполе».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Донецкой Народной Республике (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в ДНР начался суд над сдавшимися в плен британскими наёмниками, которых, в итоге, могут приговорить к высшей мере наказания.

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