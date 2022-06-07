София, 7 июня, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев 7 июня провел телефонный разговор с секретарем США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.

Kremlin.ru Румен Радев

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой разговора стало будущее Западных Балкан.

Участники беседы осудили поджег болгарского культурного центра в македонском городе Манастир. По словам Радева, поджог был мотивирован стремлением остановить евроинтеграцию.

Другой темой беседы стало сотрудничество США и Болгарии в сфере безопасности, а также последствия украинского кризиса для безопасности Восточной Европы.