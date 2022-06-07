Москва, 7 июня, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Известный певец Николай Басков попросил власти вернуть в Россию артистов, негативно высказывающихся в отношении страны после эмиграции. Об этом сообщил портал NEWS.ru 7 июня.

(сс) Dmitry1035 Николай Басков

«Я считаю, что пришло время уважать и свой народ, и свою страну. Хаять страну, которая каждому из нас многое дала, неэтично и подловато по отношению к россиянам», — заявил Басков. Исполнитель напомнил, что певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию после ряда негативных высказываний.

Ранее Николай Басков объявил о создании Российской музыкальной ассоциации. Целью подобной организации станет поддержка молодых исполнителей в период «отмены» русской культуры.