Улан-Батор, 7 июня, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Осенью 2022 года президент Польши Анджей Дуда посетит Монголию с официальным визитом. Об этом в ходе встреч в Улан-Баторе рассказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, чей визит в Монголию проходил с 4 по 7 июня.

Юлия Гринь Анджей Дуда

В рамке визита Рау провел переговоры с министром иностранных дел Батмонхийн Батцэцэг, встретился с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом и министром юстиции страны.

Ухнаагийн Хурэлсух высоко оценил давние дружественные отношения и сотрудничество между Монголией и Польшей во многих областях и выразил уверенность, что стороны будут активно сотрудничать в реализации предложений и инициатив, выдвинутых обеими сторонами.

Збигнев Рау отметил, что правительство Польши придает большое значение развитию отношений и сотрудничества с Монголией, и подтвердил свою приверженность дальнейшему углублению политического, социального и экономического сотрудничества и отношений между двумя странами на всех уровнях. Он также выразил поддержку инициативам «Продовольственное снабжение и безопасность» и «Миллиард деревьев», предложенным президентом Монголии, и сказал, что будет искать возможности для сотрудничества в этой сфере.

Стороны выразили готовность активизировать взаимовыгодное сотрудничество в области сельского хозяйства, окружающей среды, горнодобывающей промышленности, энергетики, образования, культуры, науки и других областях.

В конце встречи глава МИД Польши подтвердил, что осенью 2022 года президент Польши Анджей Дуда посетит Монголию с официальным визитом.