Приштина, , 23:09 — REGNUM Косовский аналитик, серб по национальности Бранимир Керстич, 6 июня с иронией ответил на вопрос косовского новостного издания KosovaPress о том, почему сербское население на севере Косово не платит за газ.

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Керстич сострил: «Сербы — народ неба, и ток им посылает Бог». Однако аналитик подчеркнул, что за электричество на севере Косово не платят также и албанцы, которые составляют 15% населения севера Косово.

Ранее за электричество для населения севера Косово платили «доноры» из Скандинавии, однако с приходом правительства Альбина Курти отчисления прекратились, из-за чего население Косово теперь обкрадывается.

Точное решение проблемы оплаты за электричество на севере Косово будет найдено летом, когда будут конкретизированы Брюссельские соглашения по этому вопросу.

Первым делом будут зарегистрированы компании-посредники, на которых будет возложена ответственность за сбор оплаты, затем будет решаться вопрос об оплате. Сербское население Косово не платит за электричество с окончания Косовской войны.

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