Москва, , 22:43 — REGNUM Активность группировок террористов, действующих в Идлибской зоне деэскалации, заметно растёт, сообщил 7 июня на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он указал на растущую частоту столкновений между разными бандформированиями и радикальными группировками.

«В Идлибской зоне деэскалации сохраняется тенденция к дальнейшему обострению обстановки. Растет террористическая активность радикальных группировок, увеличивается количество столкновений между различными бандформированиями», — сказал Журавлев.

Кроме того, террористы всё чаще устраивают провокации с обстрелами позиций правительственной армии Сирии.

Напомним, зона «Идлиб» на севере Сирии фактически контролируется Турцией, власти которой заявили о намерении провести военную операцию в северных районах Сирии.

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