Москва, 7 июня, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Активность группировок террористов, действующих в Идлибской зоне деэскалации, заметно растёт, сообщил 7 июня на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Он указал на растущую частоту столкновений между разными бандформированиями и радикальными группировками.

«В Идлибской зоне деэскалации сохраняется тенденция к дальнейшему обострению обстановки. Растет террористическая активность радикальных группировок, увеличивается количество столкновений между различными бандформированиями», — сказал Журавлев.

Кроме того, террористы всё чаще устраивают провокации с обстрелами позиций правительственной армии Сирии.

Напомним, зона «Идлиб» на севере Сирии фактически контролируется Турцией, власти которой заявили о намерении провести военную операцию в северных районах Сирии.