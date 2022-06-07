Женева, Швейцария, , 22:40 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 204 539 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 677 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 7 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 530 266 292 носителя вируса, подтверждено 6 299 364 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 172 838 выявленных инфицированных 410 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.